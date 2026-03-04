中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が3日、インスタグラムを更新。放射線性顎骨壊死の手術を終えたことを明かした。杉田は同日「入院3日目、とうとう11時から放射線性顎骨壊死で砕けて口内に散乱し飛び出してきている腐った骨の摘出手術をしてきます!」と報告。続けての更新で「本日3月4日13時、放射線性顎骨壊死により砕けて口腔内に激痛を伴い露出し