「東京駅延伸」毎日設定！京王バスは2026年2月27日、高速バス「新宿〜飛騨高山線」のダイヤ改正および座席サービスの変更について発表しました。実施日は4月1日始発便からです。 【進化してる！】これが改正後の「新宿〜飛騨高山線」ダイヤです（画像）今回の改正では、まず東京駅直結の「バスターミナル東京八重洲」発便が通年設定となります。これまでは特定日のみ運行する夜行便だけの設定でしたが、同ターミナル8時30分発