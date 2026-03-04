北中米ワールドカップの開幕まであと100日。米大手スポーツメディア『ESPN』が、現時点での「ワールドカップ2026のパワーランキング」を発表した。同メディアはまず「今夏の祭典を取材するESPN FC記者全員と、世界各国の記者を対象に調査した。彼らが現時点で最強と考える上位15か国だ」と説明。格付け方法を示した上で、１位から15位を公開したなか、日本は15位に入り、アジア勢で唯一ランクインした。森保ジャパンは海外か