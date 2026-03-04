バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より、「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」(1,980円)を、2026年10月より一般店頭にて発売する。家電量販店、玩具店・ホビーショップ、スポーツショップ、 プレミアムバンダイ（魂ウェブ商店）にて発売予定。2026年3月3日には予約受付を開始した。2026年10月発売「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」(1,980円)「LUFFY's ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」