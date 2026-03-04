セブン‐イレブン・ジャパンは3月10日、「アサイーバナナスムージー」(390.96円)をリニューアルし全国で再発売する。「アサイーバナナスムージー」(390.96円)同商品は、昨年3月より数量限定で発売した際、1/3日分のフルーツが手軽に摂取できるとして好評を博した。全国で累計約1,170万個を販売するなど、セブンカフェスムージーのラインアップの中で上期NO.1となったヒット商品。「アサイーバナナスムージー」(390.96円)今回のリニ