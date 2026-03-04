「ごろん半分こ 追熟白桃とヨーグルト」北海道乳業は、「ごろん半分こ 追熟白桃とヨーグルト」を全国のローソン店舗（沖縄県のローソンおよび「ローソンストア100」を除く）において、3月3日から販売を開始した。商品特徴は、大ぶりの果物を「ごろん」と入れたヨーグルトシリーズ。好評を得た「国産みかん」に続き、今回「ごろん半分こ 追熟白桃とヨーグルト」を発売する。北海道産の生乳を使用した生乳本来の味わいを生かしたヨー