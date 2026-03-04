赤ちゃん本舗は、ニューウェルブランズ・ジャパンが展開する「アップリカ」のファーストベビーカー「ラクーナビッテ クッション」シリーズから、今年モデルを3月27日に、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで発売する。赤ちゃんにやさしい乗り心地のために、赤ちゃんを振動や衝撃から守る仕組みを搭載した。風を通して、路面からの熱もはねかえす機能を装備している。赤ちゃんが快適に過ごせるための機能が詰まったシート