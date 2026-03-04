ロッテは3月17日、「コアラのマーチ」のビスケットの絵柄、パッケージをリニューアルし、「366日のハピバのマーチ」絵柄企画を開始する。「366日のハピバのマーチ」絵柄企画○「366日のハピバのマーチ」絵柄企画同商品は、「多種多様な絵柄を探す楽しさ」と「見つけた絵柄を誰かと共有したくなる体験」を、ブランドの価値として大切にしてきた。40周年記念の「名前入り」企画では、「名前があった!」と自身や推しの名前を探す体験