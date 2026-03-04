音楽グループ「ザ・ワイルドワンズ」が、4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。メンバーの鳥塚しげき（78）が、過去に胃がんを患っていたことを明かした。同番組には、オリジナルメンバーの鳥塚しげき、島英二、植田芳暁と、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんに代わって加入した、加瀬さんの次男・加瀬友貴が登場した。食事中のオフショットが紹介されると、友貴は「だいたい話をして