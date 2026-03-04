女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが4日までに更新され、作中に登場した料理を公開した。 同番組は「トキのためにタカさんが作ってくれたハーベストスープをご紹介」とコメントし、「人参、大根、白菜、玉ねぎ、かぼちゃ等、野菜の栄養と旨味がたっぷり。サラッとした口当たりで飲みやすい西洋風スープです。ロ