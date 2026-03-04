バンダイスピリッツは、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2から「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)を2026年9月より一般店頭にて発売する。2026年3月3日より予約受付中。2026年9月発売「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2に登場する、勇敢な海