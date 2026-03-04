「2026プロ野球チップス」（うすしお味）カルビーは、プロ野球全12球団の有名選手のカード2枚が付いたポテトチップス「プロ野球チップス」の新商品「2026プロ野球チップス」（うすしお味）を4月27日から発売する。第1弾のカードは全129種類。「プロ野球チップス」は、1971年に発売したカード付きお菓子「仮面ライダースナック」の後を継ぎ、1973年に「プロ野球スナック」として誕生した。その後、中身を「ポテトチップス」に変更し