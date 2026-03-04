日本野球機構（NPB）は4日、株式会社NPBエンタープライズや日本プロ野球選手会と共同で、2026WBCに参加する日本代表選手らを守る誹謗中傷検出システムの導入を発表しました。NPBによると、昨今のオンライン上での誹謗中傷の急激な増加を受け、侍ジャパンの監督・コーチ・選手ら、またその家族に及ぶ危害から守るため、そして何よりも選手が安心して競技に集中し、力を発揮できる環境づくりのために誹謗中傷検出システムを導入。検