内閣府が4日発表した2月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比2.1ポイント上昇の40.0となり、2カ月連続で改善した。内閣府は基調判断を「改善に向けた動きがみられる」とし、1月の「持ち直している」から上方修正した。調査期間は2月6〜20日。年明け以降の株高に伴う資産増などが、消費者心理の押し上げに寄与した可能性がある。指数を構成する4項目は全