プロアマ戦で調整する佐久間朱莉＝琉球GC女子ゴルフの日本ツアー今季開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディースは5日に沖縄県琉球GCで始まる。4日は出場選手が会場で最終調整し、初めて年間女王として臨む佐久間朱莉は「去年を超えたと思えるくらいの準備ができた。自信を持ってプレーしたい」と笑顔で抱負を語った。ジュニア時代から指導を受けた男子のレジェンド、尾崎将司さんが昨年末に死去。「心にぽっかりと穴があいてい