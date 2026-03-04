落語家の春風亭一之輔が３日に更新したＸで、ホテルの朝食でオーダーがうまく通らなかったことを投稿した。一之輔は「朝食ブュッフェで『メインを選んでください』と言われオムレツを選ぶもなかなか出てこず、のんびり食べながらもお腹が膨れたので『通ってないならもう要りませんよ』とやんわり断り、それなら残りのご飯でビーフカレーをと、食べてみたら案外美味しく、いい朝食だったと満足して帰ろうとしたら」投稿。続く