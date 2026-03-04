◇オープン戦中日―DeNA（2026年3月4日横浜）中日のドラフト1位・中西聖輝投手（青学大）がオープン戦初先発し、4回3失点で降板した。「やはり簡単にはいかない。制球の部分は1日でも早く直さないといけない。出直します」初回先頭・梶原に中前打されたが、冷静だった。続く松尾を内角直球で遊ゴロに打ち取ると、最後は筒香を真ん中直球で二ゴロ併殺。しかし、1―0の2回2死三塁で打者・戸柱への2球目フォークが暴投と