鈴木誠也外野手（３１＝カブス）のジョン・シナへのリスペクトをＷＢＣ公式が取り上げた。鈴木は阪神との強化試合（３日、京セラ）で初回に左翼５階席に特大アーチをたたき込んだ。三塁ベースを回ったところで、カメラ目線で右の手のひらを顔の前で何度も振った。試合終了直後には大谷も鈴木の顔の前で何度も手を振るパフォーマンス。一連の動画をＷＢＣ公式Ｘ（旧ツイッター）が引用し「ジョン・シナの象徴的なセレブレーシ