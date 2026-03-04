年齢とともに向き合う世界や価値観はどう変わるか。探検家の角幡雄介さんは「30代になる前は探検家として生きることを決め、32歳で新聞記者を辞め、人生をどう作り上げるかという難問の前に楽しみという感覚は皆無だった。いま、50代の自分を想像したとき、楽しそうなイメージばかりがわいてくる。不安はほとんどない」という――。※本稿は、角幡唯介『43歳頂点論』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ga