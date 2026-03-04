ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手（３３）が昨季に続いて禁止薬物規定違反で１６２試合の出場停止処分を科されると３日（日本時間４日）、複数の米メディアが報じた。８０試合の出場停止を受けた昨季と同様に運動能力向上効果のある物質で陽性反応が出たという。本職は外野手のプロファーは投手と捕手以外はすべて守れる俊足のユーティリティープレーヤー。パドレスに在籍した２０２４年には自己最多の２４本塁打を