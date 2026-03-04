Squareは2月26日、「キャッシュレス決済に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月1日〜11月6日、全国20〜79歳の店舗運営者400人を対象にインターネットで行われた。○「現金管理はタダ」は誤解、月1.8万円超の人件費負担調査の結果、レジ締めに15分以上かかると回答した事業者は39%、銀行での入出金に15分以上かかる事業者が48%に上った。これらを合計すると、現金管理に1日あたり30分以上を要していると推計される。1日3