真横で笑いながら睨む大谷、北山は容認されて「爆睡できる」と安堵野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神との強化試合を行った。試合前の円陣では、日本ハムの北山亘基投手が新パフォーマンスを披露して話題を呼んだが、そのリベンジの最中、右腕の真横でドジャース・大谷翔平投手が見せた“まさかの表情”がファンの爆笑を誘っている。前日2日の試合で「お茶飲みポーズ」を提案したものの浸透せず、大谷からダ