宅配ピザ･チェーンの「ピザハット」は、3月4日から3月31日までの期間限定で、新商品『家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ』を発売する。「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」は、1974年創業の家系ラーメンの元祖「吉村家」が監修した。豚骨ベースに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味を効かせたオリジナルソースを開発。チャーシュー、ほうれん草、のりをトッピングして“家系体験”を再現している。さらに、卓上調味