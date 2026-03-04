大谷翔平がナンバー１！米スポーツ専門局「ＦｏｘＳｐｏｒｔｓ」が３日（日本時間４日）、独自に選定したＷＢＣに出場するＭＬＢ選手トップ１０を発表した。「今年のワールド・ベースボール・クラシック出場選手のベストプレーヤーは誰？われわれが１０位までランク付けしてみた」と公式Ｘ（旧ツイッター）で投稿。取り上げた記事では「この大会にはＭＬＢの精鋭が勢ぞろいしている」として、投打の２６選手をピックアップ