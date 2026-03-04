シンプルなノートに、あえて手間をかける。既製品に“自分の好き”を足し算する。効率やタイパが叫ばれる時代に、Ｚ世代はなぜアナログな「デコ」に没頭するのか。その背景には、自己肯定感を自ら設計するという明確な意思があった。Ｚ世代特化のシンクタンクＺ−ＳＯＺＯＫＥＮ（Ｚ世代創造性研究所）（運営：Ｆｉｏｍ合同会社）が、全国の１８〜２４歳３８４人を対象に実施した調査によると、デコによって「自己肯定感・モチ