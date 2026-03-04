歌手の相川七瀬（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。「りおの高校の卒業式」「最後のホームルーム泣けた」と次男でプロドラマーとして活動するRIOさん（18）の高校卒業を報告し、制服姿の近影などの“卒業ショット”を公開した。【写真】「おめでとうございます」制服姿のRIOさんの“顔出し”ショットなど相川は、小学校から知るRIOさんの幼なじみや、共に横浜スタジアムに通った友人たちの成長に目を細め「みんな立派に