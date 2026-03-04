プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。妻への愛情表現について語った。織田氏は妻への愛情表現について問われると「僕は結構言う方ではありますね」と回答した。「やっぱり結婚ってそういうことかなと思っていて。妻の一番の味方は自分やし、みんなが何を言おうと、世界中で一番の味方…」とまで話すと、「ちょっと泣きそうに」と顔