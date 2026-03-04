ゴンチャでは、2026年2月26日より春の風物詩となっている定番の人気商品｢いちご杏仁｣が期間限定で販売中です。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリーに、阿里山ウーロンティーが重なって何度も飲みたくなります。｢いちご杏仁 ミルクティー｣、｢いちご杏仁 ジェラッティー｣、｢いちご杏仁 アーモンドミルクティー｣の3種類があり、さっそく取材してきたので紹介します。 2022年