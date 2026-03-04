旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日、「極めて悪質な不法行為があった」として解散を命じる決定を出しました。この決定について木原官房長官は、「国の主張が認められた」と評価し速やかな被害者の救済を期待しました。木原官房長官：国側の主張が認められたものと受け止めております。今後、裁判所による監督のもとで清算手続きが適切に進められ、速やかに被害者の救済がなされることを期待をしている。4日午