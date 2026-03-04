プロアマ戦で最終調整する蝉川泰果＝ロイヤル・オークランドアンドグレンジ（共同）【オークランド共同】男子ゴルフツアーの開幕戦、ISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権は5日、ニュージーランド・オークランドのロイヤル・オークランドアンドグレンジで初日を迎える。4日は出場選手が最終調整した。蝉川泰果はプロアマ戦で18ホールをプレーした。昨季は故障で序盤戦を欠場しただけに「いい状態で開幕戦を迎えられる。本