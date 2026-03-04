旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日、「極めて悪質な不法行為があった」として解散を命じる決定を出しました。旧統一教会をめぐっては高額献金などが社会問題となり、東京地裁が2025年3月、解散を命じました。教団側は即時抗告しましたが、4日の高裁決定は「先祖の因縁」などと不安をあおり、高額な献金を勧誘する行為について民法上の「極めて悪質な不法行為」と認定しました。2009年の教団のコンプライアン