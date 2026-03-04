IVEが、韓国の週間チャートを総なめした。先月23日にリリースしたアルバム「REVIVE＋」のダブルタイトル曲「BANG BANG」が、韓国の音楽プラットフォームMelon、Genie、Booksの週間チャート（2月23日〜今月1日）、YouTubeMusicの週間人気曲最新ランキングでトップになった。所属事務所スターシップ・エンターテインメントが3日、明かした。韓国メディアのザ・ファクトは「さらにBANG BANGは、3日午前8時時点で、主要音楽配信プラッ