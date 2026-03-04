2025年11月、10代の女性を引き倒しけがをさせた疑いで、20代の無職の男が2026年3月4日に逮捕されました。2人の間には面識はありませんでした。 傷害の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区有玉台の無職の男（27）です。男は2025年11月中旬、浜松市中央区内の路上で、同市内に住む10代の女性の体をつかんで引き倒し、軽傷を負わせた疑いが持たれています。 2人の間には面識はなく、男は出合い頭に女性を引き倒すと、そのまま逃げた