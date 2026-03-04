『AnimeJapan 2026』アンバサダーを務める櫻坂46・松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で行われた『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の授賞式に出席し、2年連続でプレゼンターを務めた。【集合ショット】受賞者と共に…にっこり笑顔の森田ひかるら櫻坂46メンバー授賞式では、TOP10にランクインした作品を発表。1位〜5位にランクインした作品へ賞状やトロフィー