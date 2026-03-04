本日3月4日早朝6時に販売がスタートしたスマートフォン向けゲーム『ポケモンGO』の大型イベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」の開催チケットが、約1時間半で予定枚数を上回り完売となった。3月31日までに通常チケットが販売される。【画像】サンダース・ブースターもにっこり！「Pokemon GO Fest」個別ビジュアルGO Festは例年、約10万人規模で開催される大型イベントとなっており、今回の東京開催では、公園会場での4日間の