お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、怪しい人物らの見分け方をつづった。クロちゃんは「胡散臭い（うさんくさい）連中ってつるむ傾向にあるよね。だから見分けやすい」と私見をポスト。また「外にいるとそう思うけど、中にいると気が付かなくなるんだろうね」とチクリと刺していた。ユーザーからは「説得力ある」「たまにはいいこと言う」「クロちゃんがまともなこ