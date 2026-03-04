日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで全体集合写真を撮影。大谷翔平らが笑顔で写真に収まった。大谷は前列の左側で鈴木誠也、松本裕樹に挟まれるように着席。仲の良い鈴木と談笑するなど、明るい表情だった。1次ラウンドでの先発登板が予想される菊池雄星、菅野智之らはマウンドのシートを剥がして感触を確認。決戦に備えた。