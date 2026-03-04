◇オープン戦DeNA―中日（2026年3月4日横浜）DeNAのジョン・デュプランティエ投手（31）が4日の中日とのオープン戦に先発した。2回1/3で46球を投げ3安打1失点。予定の球数に達したため、3回途中でマウンドを降りた。直球は最速152キロを計測。許した安打はいずれも二塁打で、変化球を打たれたものだった。阪神に所属していた昨季は横浜スタジアムで2試合に先発して1勝0敗、防御率0・00と抜群の相性を誇った。この日は初