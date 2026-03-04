カンテレの竹上萌奈アナウンサーが、お笑い活動への挑戦と活躍が高く評価された。第1回「関西アナウンス大賞」で特別賞部門の大賞を受賞。新人時代は芸人のボケを本気で否定してしまい「ボケ殺し」と呼ばれたという竹上アナ。そこからお笑いライブ開催や『千原ジュニアの座王』への挑戦を重ね、関西の笑いの世界で存在感を示してきた。カンテレの竹上萌奈アナ関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が創設した