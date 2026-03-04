気象庁は、3月4日午後2時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火の可能性が低くなったとして、噴火警戒レベルを2（火口周辺規制）から、最も低いレベルの1（活火山であることに留意）に引下げました。 岐阜県と長野県にまたがる北アルプスの焼岳では、1月25日には、山頂付近を震源とする微小な火山性地震が、1日に75回になるなど増えていました。 その後、火山性地震は減り、2月以降は少ない状態が続いていました。