【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川豊氏コラム】岩井千怜が完全アウェーの中でV争いいつもと変わらぬ表情にメンタルの成長を感じました原因は分からないそうです。前週HSBC女子世界選手権で通算4アンダー21位に終わった古江彩佳は食あたりに苦しみ、万全の状態で試合に臨めませんでした。2023年から3位、8位、2位と相性のいい大会ですから、「今年こそは」と、優勝を意識していたはずです。それが前々週の大会直後に嘔吐