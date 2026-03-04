新見千屋温泉 いぶきの里 岡山県新見市は4日、「新見千屋温泉いぶきの里」が3月9日から臨時休館することを明らかにしました。営業再開日は未定です。 4月1日から指定管理者の変更が見込まれていて、営業の準備や引き継ぎなどの時間を設けるためとしています。予約済みの団体客のみ3月20日まで受け入れます。 現在の指定管理者は「ワールドインテック」です。新見市によりますと、次の指定管理者の候補は「いぶきの