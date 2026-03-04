【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】キャンプ地として潤うアリゾナは戦々恐々 労使協定の成り行き次第で地場産業に重篤ダメージ日本のプロ野球では特定の球団や選手に「タニマチ」が存在するが、メジャーリーグにも「後援者」はいる。MLBの球団は犯罪組織の人間が選手を籠絡して八百長事件が起きることを何よりも恐れているので、選手に見ず知らずの人間から金品を受け取らないよう強く指導している。そのため、米国人の選