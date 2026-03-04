リスク警戒継続＝オセアニア為替概況 中東情勢を受けたリスク警戒が継続。豪州に関しては朝の第4四半期GDPが前期比+0.8%と市場予想に一致。予想を上回る好結果になった場合は、今のところかなり少数意見となっている3月利上げの可能性が高まるとの見方が事前に広がっていたが、予想通りで利上げ期待は高まらず、豪ドルの重石となった。 対ドルではリスク警戒から昨日一時0.6944ドルまで下げた後、NY午後に0.7050ドル超え、オ