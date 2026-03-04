先行セールが開催中のAmazon「新生活セール」にて、ファーウェイのイヤカフ型イヤフォン「FreeClip」が最大36％ OFFのセール価格で販売されている。3月4日14時に編集部が確認したところ、通常27,800円のところ、17,800円で販売されていた。 36％ OFFとなっているのは、3色あるカラーバリエーションのうち、ブラックとパープル。ベージュは割引率こそ異なるものの、割引後価格