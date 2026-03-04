１分動画が、検索よりも早く“買う理由”を提示する―。スクロールの先にあるのは暇つぶしではなく、決済ボタンだった。２０２６年、日本人の購買行動は短尺動画を起点に再編されつつある。合同会社ＲＡＳＡＪＡＰＡＮが有効回答６３１名を対象に２０２６年２月２０日に実施した調査によると、ＴｉｋＴｏｋをきっかけに「月２〜３回」購入する人は１６．０１％（１０１人）、「月１回」１５．０６％（９５人）、「週１回以上