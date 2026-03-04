◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディスプロアマ戦（４日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１ヤード、パー７２）昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が４日、プロアマ戦で最終調整し、２年連続女王へ意欲を燃やした。中学３年時から師事した師匠で、国内男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が昨年１２月２３日に死去。「やっぱり（尾崎さんが）いないのは心にポッカリ穴は今でも空いているし、こ