侍ジャパンの“新ポーズ”について、ＷＢＣ公式ＳＮＳで掲載された“回答”が、ネットで話題となっている。日本時間４日、公式Ｘ（旧ツイッター）には３日の阪神戦で鈴木誠也外野手（カブス）が先制弾を放った際の動画と共に「ジョン・シナの象徴的な勝利のポーズがＷＢＣに登場」とのコメントが掲載された。この試合で鈴木は初回２死、左翼席に特大の先制ソロを放つと北山亘基投手（日本ハム）が考えた改良版パフォーマンス