コロナ禍で一時持ち直した日本人の睡眠は、再び後退局面に入った。出社回帰や残業時間の増加が重なり、「眠れない国」の構図が色濃くなっている。働く１万人のデータが、その実態を数値で突きつけた。株式会社ブレインスリープが全国４７都道府県の有職者１万人を対象に実施した２０２６年版「睡眠偏差値（Ｒ）」調査によると、平均睡眠時間は６時間４１分だった。前年の６時間５０分から９分短縮となり、調査開始以降で過去ワ