【新華社バヤンノール3月4日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗の烏梁素海（ウランスハイ）ではこのところ、気温の上昇に伴って湖面の氷雪が溶け始めている。氷の下に湖水が透けて見える様子はまるで紺色のハスの葉が広がったようで、周りでは鳥の群れが舞い、美しい風景を織りなしている。（記者/李雲平）